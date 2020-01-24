港超｜港超周六開鑼 首三周先踢菁英盃 晉峰南區打頭陣 聯賽下月中舉行 (17:44)

足總表示，在富力R&F退出港超後，足總一直跟其他港超球會商討增加比賽場次等賽制安排，現階段只公布菁英盃首15場賽程，全季賽程及安排容後公布。至於是否續閉門等賽事安排，足總指仍在跟政府及相關人士討論。而職球員需定期接受病毒檢測，但不需再像上季復賽時般家居隔離。

從賽程所見，首15場菁英盃於旺角、元朗、深水埗、小西灣、斧山道及大埔共6個球場舉行，比賽時間為周末下午3時及5時半，以及周三晚上8時。分組賽分兩組，新制維持雙循環，每組改為首兩名晉級。A組為東方龍獅、愉園、冠忠南區及晉峰；B組為天水圍飛馬、理文、傑志及標準流浪。

今季菁英盃首15場賽程：

日期 對賽隊伍 場地 時間

10月24日 (六) 冠忠南區對晉峰 旺角大球場 下午3時

東方龍獅對愉園 小西灣運動場 下午5時30分

10月25日(日) 天水圍飛馬對理文 深水埗運動場 下午3時

傑志對標準流浪 元朗大球場 下午5時30分

10月28日(三) 東方龍獅對晉峰 旺角大球場 晚上8時

10月31日(六) 理文對傑志 斧山道運動場 下午3時

標準流浪對天水圍飛馬 小西灣運動場 下午5時30分

11月1日(日) 冠忠南區對東方龍獅 大埔運動場 下午3時

愉園對晉峰 旺角大球場 下午5時30分

11月4日(三) 天水圍飛馬對傑志 旺角大球場 晚上8時

11月7日(六) 晉峰對冠忠南區 元朗大球場 下午3時

愉園對東方龍獅 旺角大球場 下午5時30分

11月8日(日) 理文對天水圍飛馬 元朗大球場 下午3時

標準流浪對傑志 旺角大球場 下午5時30分

11月11日(三) 愉園對冠忠南區 旺角大球場 晚上8時

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