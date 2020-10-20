港超｜衛冕傑志新季培育小將上位  伍健：期望做到「亞洲的阿積士」 (16:51)

傑志上周中在賽馬會傑志中心復操後，今早正式開放操練，「藍鳥」上季取得港超及菁英盃成雙冠王，但會長伍健期望球隊不要驕傲，並透露新季續爭標同時，過程中會讓青年球員有更多上陣時間，期望藉此至少培育出6至7名球員「上位」：「雖然傑志10年內取得7個聯賽冠軍，但任何一支球隊都要有清晰目標。我們做不到亞洲的曼聯、阿仙奴，但期望可做到亞洲的阿積士，可訓練出好球員。」他亦以18歲小將陳晉一為例，剛榮獲港超復賽9及10月最有價值球員（MVP），期望可再多數名本地球員冒起，有力跟外援競爭及角逐個人獎項。

伍健補充，傑志今季班費約2000萬元，強調預算因新季賽期短而調整，而非減班費，並承認個別位置需加強實力，但指組軍需考慮最終是否參加亞冠盃，情况或待下月才漸明朗。

離隊球員方面，主教練朱志光透露，兩名前鋒高美斯和洛迪古斯，將會離隊及解約，騰出空間簽新外援應付明年亞洲賽，但承認受疫情及隔離等因素影響覓援進度。就會否接收富力R&F球員等失業兵，朱志光承認有聯絡該隊的傑志舊部，但不希望因對方來投，抹殺一班在復賽爭標有付出、「幫手拾銀包」的球員機會，舉例在兩名前鋒離隊下，閘衛安永佳在新季可嘗試任前鋒發展。

對於新季展望，曾以「跌銀包」論爭標形勢的朱sir稱，餘下8隊實力更平均，又指傑志正處於「交接期」，小將進步更重要：「要給很多機會新人，同時又要爭標，在我心目中無咁如意。」

踏入在傑志第10季的隊長黃洋說，縱球隊新季將給年輕球員更多上陣機會，但他作為老將亦不會放鬆，期望隊內凝造出競爭關係。他又指，餘下8隊參賽下，作為球員總希望有更多比賽，故對聯賽改踢三循環表示歡迎。

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