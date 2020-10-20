港超｜天水圍飛馬舊隊名新班底　郭嘉諾落實掌帥　4名超級外援待公布 (11:24)

飛馬於2008年創會時使用天水圍飛馬名字，首季簽入日本前國腳岡野雅行引起一時哄動，隊名起用4年後改稱太陽飛馬，至2015年沿用香港飛馬至今。飛馬於2008至13年以元朗大球場為主場，新季在佳聯元朗退出港超下，飛馬由上季執教元朗的郭嘉諾接掌，主場亦重新起用元朗大球場。球會網頁橫額昨晚一度被網民發現改成「TSW Pegasus」，已為重用舊隊名露端倪。

飛馬今次名單中，未有公布新外援，僅稱球隊已簽入6名外援，其中4人屬「超級外援」，月底將會悉數到港，連同14日強制隔離，預計下月初才可參與球隊操練。其中一名「超援」盛傳曾是巴西國腳。飛馬亦有微言稱，新季港超展開倉卒。

球隊相比上季陣容變動不少，兩大港足名將陳肇麒及陳偉豪掛靴後，僅得梁興傑及羅曉聰等人留隊，17名新球員除了由和富大埔加盟的20歲港腳孫銘謙及門將陸平中、理文閘衛謝朗軒、冠忠南區後衛叢振洪及東方龍獅小將陳靜謙等，亦接收了不少元朗舊部，包括防中外援基斯、羅振庭及黎格爾，另從東方外借有「回巢」的中場胡晉銘，以及後衛劉學銘。

教練團方面，元朗43歲「長青樹」法比奧續輔助郭嘉諾任助教，其餘成員包括前港腳范俊業任門將教練、張寶春任體能教練，以及上季飛馬主帥文彼得。郭嘉諾正離港修讀亞洲足協專業教練牌照課程，預計下月才返港，球隊暫由文彼得督師。