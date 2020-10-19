港超｜陳曉明執掌理文第3季冀收成衝冠　顏樂楓：餘8隊參賽再無弱隊 (18:38)

相對上季及復賽時陣容，理文新季班底變動不大，新兵除了復賽有上陣的中村祐人及黃俊皓，還有閘衛曾錦濤及由冠忠南區來投的小將劉穎笙。上周完季掛靴的佐迪改任助教。班費與上兩季相若，維持2000萬元。

陳曉明表示，由前季理文注重建構球隊和踢法，上季完善陣容表現漸有進步，來到第3季就需要有成績或錦標支持，又指陣容變化不大也是好事：「一定要有錦標作為目標，野心大點當然希望聯賽冠軍，但不容易，傑志和東方都已有爭標習慣，我們正向這方向邁進，但要保持球隊穩定性，而3個盃賽都是目標，希望球隊有些錦標落袋，而非叫好不叫座，我們對強隊要給人感覺要常是有得打，甚至真係要贏。」下季理文將重返將軍澳運動場為主場。

理文宣布葡萄牙籍中堅賓希路約滿離隊，陳曉明透露，已簽入一名西班牙籍中堅，正待批工作證就會來港，期望做到後場組織進攻及加強高度，以改善常失死球的問題。至於會否簽港超失業兵，他稱無論有否合約在身，會考慮是否適合球隊為優先。對於新季周六開鑼，他稱基於各隊數月前會議共識，行政上絕對理解這安排，但承認至今仍未公布賽程非理想，作為教練一定會焦急。據悉，季初賽程先舉行菁英盃分組賽，足總最快明日先公布菁英盃賽程。

理文防中顏樂楓說，餘下8隊參賽，像是菁英制，將原本10隊球員濃縮於8隊內，因此再沒有弱隊之分，不可因預設假想敵而忽視其他對手。曾代表東方出戰亞冠盃的曾錦濤說，新隊友都很年輕，心態均渴望取得亞洲賽經驗和感受氣氛，認為復賽時隊友或因而表現心急緊張而影響發揮，他冀以經驗助球隊取得亞洲賽資格。

其他報道：富力棄港超｜本地球員不滿賠償方案 新季在即向足總求助 盧均宜料落班仍要等

其他報道：賽艇｜33歲港將李嘉文退役 東奧延期難敵傷患 無緣當三朝元老