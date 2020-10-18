英超丨雲迪積克做ACL手術長唞　比克福特攔截被指像堅尼「食」夏蘭特 (17:01)

今季首場默西塞德郡打吡上周六踢成2：2，該仗早段傷出的VVD，今晨（19日）證實傷及右膝十字韌帶，將接受手術，未有復出時間表，但英媒預計他需休養多月，即使不用提早收咧，亦將錯過大半個賽季。

VVD在社交平台報平安，自言將集中精神養傷，冀盡快復出。由於該次攔截因發生在VVD越位後，比克福特逃過判罰，紅軍名宿加歷查表示：「那確實是可怕的攔截，但我要為比克福特辯護。我斷過腳，也曾幾乎踢斷蘭尼的腳，這就是足球場會發生的事，我認為99%的專業球員都不會故意傷害其他人。」

前愛爾蘭及車路士射手卡斯卡連奴（Tony Cascarino），則將該攔截和當年堅尼著名的「收山腳」相提並論，在節目中評論道：「太可怕了，現時球賽如此輕易出示黃牌，比克福特今次攔截，就如堅尼對夏蘭特（Alf-Inge Haaland）般，不能更差劣，只有球員才能回答是否故意。」

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