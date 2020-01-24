富力棄港超｜本地球員不滿賠償方案　新季在即向足總求助　盧均宜料落班仍要等 (14:43)

12名富力的本地或入籍球員盧均宜、謝家強、徐宏傑、勞烈斯、羅拔圖、基奧雲尼、林恩許、方栢倫、林衍廷、林樂勤、袁振昇及馮慶燁，今早到足總約見總幹事袁文川，諮詢合約問題事宜，部分球員上周五已到過足總，外援今日則未見到場。本地球員普遍未有如外援般，有經理人或中介公司協助處理合約。

相關報道：富力散班 將帥開季變失業 4季注逾億 聲明稱無愧 港超餘8隊再臨寒冬

據悉，富力上周宣布退出港超後，向球員提出的解約方案，為球會支付本月全額薪酬，兼賠償下月工資作一個月代通知金，球員領取賠償後，才可獲得與新球會簽約必須的自由身證明。然而，球員普遍認為方案不合理，尤其對部分合約多於一年球員，加上離新球季開鑼不足一周，落班有難度下，只獲賠償一個月薪金不公，或有意採取法律行動。有部分球員雖已接洽球會，但希望先解決合約問題才到新球會落班。據悉若球員獲富力安排轉投中超廣州富力等中國球會，則不獲賠償；兩名外援前鋒伊高沙托尼及迪布利，現身在深圳正隔離，準備到中國球會落班。

袁文川向傳媒表示，足總有「球員合約糾紛決議庭」處理球員合約糾紛，若是外援可透過國際足協處理。他說，按球員註冊程序，尋求落班時必須持有的轉會紙是從上一間球會索取，認為「現在情况富力放人是清晰，看不到理由不放」下，正處理合約問題的富力球員仍可繼續尋求落班，並確認富力在2020/21球季沒有登記任何職球員下，未為富力在復賽上陣的3名球員徐宏傑、林恩許及馮慶燁，可從加盟富力前的一間球會取得轉會紙，但合約賠償等問題仍需各自跟富力商討。

球員代表盧均宜說，約見足總為尋求意見及了解合約細則，但未能透露太多細節，將交由足總協助跟進，並不評論富力今次處理手法：「新球季就快開鑼，時間上當然有點緊迫，大家都心急完成合約問題細節，想盡快落班，但似乎都要等。」

其他報道：賽艇｜33歲港將李嘉文退役 東奧延期難敵傷患 無緣當三朝元老

其他報道：游泳｜何詩蓓三破亞洲紀錄 感恩疫下閉關獲成果 休戰兩周不忘加操