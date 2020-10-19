賽艇｜33歲港將李嘉文退役　東奧延期難敵傷患　無緣當三朝元老 (14:01)

香港賽艇協會今午公布李嘉文退役消息，主席吳江泓及總教練白勵均感激她多年來對港隊的貢獻。嘉文表示東奧落實延期後，抱樂觀心態重整訓練，惟傷患和年齡所礙促使退役：「歲月、時光不等人，不斷的高強度訓練後，要較長時間恢復，加上傷病，經過深入思考，是時間做出退役的決定。內心掙扎了好耐，當中夾雜很多情緒，但亦必須克服，到今日對未來挑戰感到興奮和期待。」嘉文未有明確透露未來發展，但表示希望以運動員經歷協助後輩，並於教育方面出一分力；艇總則有意邀請她擔任大使，續推動賽艇發展。

嘉文自13歲接觸賽艇，翌年加入港隊，15歲首次出戰釜山亞運，歷來五戰亞運共奪3銀1銅，並兩度稱霸亞洲賽，多屆賽事橫掃2金10銀2銅。嘉文在2008年北京奧運出戰單人雙槳艇賽事，上屆奧運則與胞妹李婉賢出戰輕量級雙人雙槳艇。

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