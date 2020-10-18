英超｜普巴帶傷助曼聯大捷　蘇帥認格連活特缺態　或無緣歐聯首擊 (21:31)

近期不濟的曼聯隊長哈利馬古尼，今晨（18日）於英超頂入扳平一球，加上隊友末段連入3球，作客以4：1反勝紐卡素。馬古尼認為「紅魔」只踢過4輪比賽，危機不大。惟領隊蘇斯克查證實，中場保羅普巴帶着臀部及背部傷勢後備上陣，鋒將格連活特則因狀態欠佳缺陣，不利後日作客巴黎聖日耳門（PSG）的歐聯分組賽首戰。
曼聯左閘勞基梳爾甫開賽2分鐘擺烏龍，但至23分鐘，早前在英超及英格蘭隊表現走樣的馬古尼，接應桑馬達開出角球頂入追和。58分鐘，波基斯費南迪斯主射12碼被紐卡素門將卡爾達路撲出，也是這名曼聯中場在球隊首次「宴客」。惟拉舒福特於86和90分鐘助攻波基斯費南迪斯及雲比沙卡，自己亦在補時埋齋，終助紅魔大勝4：1，取得第2場勝仗，暫4戰得6分，少榜首愛華頓7分。
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蘇斯克查賽後大讚馬古尼及時回勇：「他的表現非常好、一個好的入球和為隊友起着模範作用。」馬古尼則說：「這是我們的第4場聯賽，球隊在季初被抨擊是瘋狂的，被人以為已置身在大危機中。我們仍是一支年輕的球隊，但不能以此為藉口。我們期待今季可做一些大事。」
另外，蘇帥透露保羅普巴此役先列後備，是因他日前代表法國隊出賽後，觸傷臀及背部，「讓他正選上陣是錯誤的」。對於格連活特未有被英格蘭隊召用，今仗卻避戰今仗，蘇帥承認這名19歲新星狀態欠佳。故此，格連活特可能也會無緣周二作客PSG的歐聯H組首戰。
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