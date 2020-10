英超｜阿仙奴再負曼城　阿迪達質疑獲加舉腳過高　VAR再捱轟 (19:48)

曼城今晨憑史達寧在23分鐘一箭定江山,以1:0勝阿仙奴。然而曼城右閘基爾獲加上半場禁區內舉腳過高,差點踢中衛加比爾馬加希斯的頭部,卻被網開一面。「兵工廠」領隊阿迪達說:「這必須檢查(使用VAR)。他們說已檢查了,我便問:『若你只花兩秒來審視這動作,又怎算檢查?』很明顯,這裏有些事情發生了。」

利物浦昨晚於打吡戰,亦有VVD被愛華頓門將比克福特粗野攔截,但因VVD越位在先未有判罰。愛華頓名宿奧士文說:「這是一記收山腳,絕不容許在比賽中出現。」曼聯名宿加利尼維利則認為,比克福特能避過逐客令是「非常幸運」。

有報道指,VVD或需養傷7至8個月,恐怕提早收咧,明夏甚至未能在歐洲國家盃為荷蘭隊上陣。VVD及隊友堤亞高艾簡達拿賽後送院檢查,後者完場前被愛華頓的李察利臣以腳撐中右膝,勢需休戰一段時間。直接領紅的李察利臣為事件道歉,堅稱無意傷害艾簡達拿,比克福特則透過紅軍隊長佐敦軒達臣,對VVD轉達歉意。

另外,高普透露賽後回看比賽錄影帶,發現紅軍前鋒沙迪奧文尼,於末段傳中佐敦軒達臣射入絕殺球前並無越位,卻被VAR推翻。高普說:「我看不到這是越位,亦問過10個人,每個人都稱沒有越位。我是VAR支持者,但不能確定為何有這判斷。可是這就是越位,因為有人決定了。」英媒報道,利物浦已聯絡英超賽會,要求檢討默郡打吡戰的VAR判決。

🗣"They said that they checked and I said how the hell have you checked if you took 2 seconds"



Arteta is not happy with the situation Arsenal had with Kyle Walker pic.twitter.com/KsaujoshXo

