英超｜阿仙奴再負曼城　阿迪達質疑獲加舉腳過高　VAR再捱轟 (19:48)

曼城今晨憑史達寧在23分鐘一箭定江山，以1：0勝阿仙奴。然而曼城右閘基爾獲加上半場禁區內舉腳過高，差點踢中衛加比爾馬加希斯的頭部，卻被網開一面。「兵工廠」領隊阿迪達說：「這必須檢查（使用VAR）。他們說已檢查了，我便問：『若你只花兩秒來審視這動作，又怎算檢查？』很明顯，這裏有些事情發生了。」

利物浦昨晚於打吡戰，亦有VVD被愛華頓門將比克福特粗野攔截，但因VVD越位在先未有判罰。愛華頓名宿奧士文說：「這是一記收山腳，絕不容許在比賽中出現。」曼聯名宿加利尼維利則認為，比克福特能避過逐客令是「非常幸運」。

有報道指，VVD或需養傷7至8個月，恐怕提早收咧，明夏甚至未能在歐洲國家盃為荷蘭隊上陣。VVD及隊友堤亞高艾簡達拿賽後送院檢查，後者完場前被愛華頓的李察利臣以腳撐中右膝，勢需休戰一段時間。直接領紅的李察利臣為事件道歉，堅稱無意傷害艾簡達拿，比克福特則透過紅軍隊長佐敦軒達臣，對VVD轉達歉意。

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另外，高普透露賽後回看比賽錄影帶，發現紅軍前鋒沙迪奧文尼，於末段傳中佐敦軒達臣射入絕殺球前並無越位，卻被VAR推翻。高普說：「我看不到這是越位，亦問過10個人，每個人都稱沒有越位。我是VAR支持者，但不能確定為何有這判斷。可是這就是越位，因為有人決定了。」英媒報道，利物浦已聯絡英超賽會，要求檢討默郡打吡戰的VAR判決。

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