意甲︱伊巴起孖助AC創25年最佳開季　認曾失味覺　米蘭打吡成康復動力 (17:27)

伊巴謙莫域上月尾確診新冠病毒，缺席國際賽前3場球會比賽，但7日前康復，今仗正選即博得12碼，他親自操刀雖被救出，但補中得手。這名39歲瑞典籍前鋒3分鐘後接應傳中撞入，助AC米蘭在16分鐘領先兩球。國米前鋒盧卡古於29分鐘建功，但他之後一次在禁區跌低，視像裁判（VAR）卻推翻12碼判決，他補時一射亦斜出。

AC米蘭守住2：1勝果，4年半來首次揚威米蘭打吡，亦是自1995/96球季後首次開季4戰全勝；國米4戰7分排第6。A米中場查漢奴古豪言：「米蘭是紅黑色的！」

A米跨季連續24場有波入，是意甲近47年首隊，伊巴謙跨季近6場入9球，4次梅開二度，成為意甲史上第2名球員，在38歲後有4場入多於1球。他形容出席打吡戰是康復的動力來源：「我被困在家中兩星期，曾失去味覺，但沒有其他病徵。我跟自己說，我可以棄戰其他比賽，但不可以是米蘭打吡，就算未康復也不可以，我們已4年沒贏過國米。」主帥皮奧利透露伊巴謙末段體力不繼，要求換人，但認為需要對方的經驗而拒絕。

力爭意甲十連霸的祖雲達斯，則因基斯坦奴朗拿度染疫缺陣而失利，只作客以1：1逼和「升班馬」克羅托內。第650場聯賽上陣的保方早段失守，新兵費達歷高基艾沙及艾華路莫拉達首戰各獻助攻及入球，但基艾沙60分鐘紅牌被逐，莫拉達亦有12碼宴客，令祖雲達斯開季僅2勝2和。至於上季殿軍拉素作客以0：3慘敗森多利亞腳下，近3場不勝。

其他報道：英超︱華拿偕夏維斯開齋未夠贏 車路士遭修咸頓補時逼和

其他報道：游泳｜何詩蓓征戰ISL再破2項亞洲紀錄 200自躍升史上第7快泳手