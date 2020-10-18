英超︱華拿偕夏維斯開齋未夠贏　車路士遭修咸頓補時逼和 (00:14)

車路士國際賽期間有新加盟門將艾度亞文迪受傷，再起用阿列沙巴拿加，傷癒的薛耶治僅後備上陣約20分鐘。「藍戰士」是役早段在史丹福橋佔盡優勢，新兵迪姆華拿雖先食詐糊，但15分鐘在中路連過3名修咸頓後衛後起腳，於英超開齋，13分鐘後再接應長傳，挑過出迎的門將補頂，梅開二度。

惟華拿的德國隊同胞夏維斯43分鐘後場被搶控球，丹尼艾格斯為修咸頓完半場前追近。再任正選的車路士門將阿列沙巴拿加，下半場亦曾與後衛葛特蘇馬連環失誤，被查阿當斯再攻破大門。車路士原憑華拿一次右路快放，橫傳夏維斯射入半空門，59分鐘再領先。惟修咸頓補時的一次罰球雖被頂走，但相隔14年再為修咸頓上陣的禾確特補射，省中隊友維斯達加特入網，為修咸頓搶回1分。車路士賽後5戰得8分，落後早場賽和的愛華頓5分及利物浦2分。

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而利物浦在默郡打吡戰遭愛華頓逼和，亦是紅軍領隊高普入主5周年後首仗，但球隊在多次爭議中失兩分，他對執法水平也相當不滿：「這是球隊在我麾下，作客葛迪遜公園最好表現一次。2：2的原因有很多，比克福特絕對是踢到雲迪積克受傷，這不是正常的出腳。我也看不出文尼的越位，有人可以解釋給我嗎？」他補充艾簡達拿賽後亦向他被表示感到腳痛，前紅軍前鋒高治等則炮轟比克福特，認為他向雲迪積克出動收山腳。

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