歐聯｜曼聯出征前與普巴續約至2022年　PSG尼馬為分組賽迎魔兵留力 (19:42)

蘇斯克查在記者會上，承認普巴留效：「保羅是我們的球員，他會留在這裏多兩年，我亦相信他會專注表現，讓我們看到最佳的他。」曼聯與這名法國隊主力的合約，包括一項續約12個月條款，意味原本明夏約滿的普巴，在2022年夏天前都要留在奧脫福。普巴日前表示，加盟皇馬一直是他的夢想，但目前會專注為曼聯爭取表現。

這支英超球隊近期表現不穩，明晨（18日）先於聯賽作客紐卡素，下周二（20日)再於歐聯首場分組賽，惡鬥宿敵巴黎聖日耳日（PSG）。PSG昨晚於法甲憑基利安麥巴比梅開二度，以4：0大勝10人應戰的尼姆，重上榜首。

球星尼馬雖暫時完成世界盃外圍賽使命，已離開巴西隊回到球會，但今仗未有上陣。主帥杜曹賽後表示，尼馬只是需要休息，將會復操，準備在歐聯分組賽迎戰曼聯。

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