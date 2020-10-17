英超︱利物浦打吡戰爭議中遭愛華頓逼和　雲迪積克傷出歐聯添憂 (21:33)

利物浦於國際賽前慘敗阿士東維拉2：7，高普今仗防線改用祖爾麥迪比取代祖高美斯。堤亞高艾簡達拿及沙迪奧文尼則戰勝新冠病毒，正選上陣。文尼在開賽3分鐘近門勁抽開紀錄，惟今場轉捩點隨後出現，紅軍守將雲迪積克被愛華頓門將比克福特飛剷踢跌，但視像裁判（VAR）判定他越位在先，利物浦沒有12碼之餘，雲迪積克更因此傷出，祖高美斯入替。

愛華頓前鋒卡維特利雲之後一次接應長傳，突破防線施射，雖被阿祖安卡斯迪路拍出底線，但米克堅尼在緊接的角球迎頂扳平。然而，愛華頓上半場亦有隊長右閘史密斯高文拉傷，退下火線。

換邊後，利物浦隊長佐敦軒達臣一次後上攻門僅越楣而去，愛華頓翼鋒李察利臣亦曾頭槌中柱，而占士洛迪古斯盤球起腳乏力被擋。利物浦於72分鐘憑穆罕默德沙拿把握敵衛解圍失誤，禁區快腳破網，但浪費數次機會後，愛華頓前鋒卡維特利雲在禁區僅面對羅拔臣並起跳壓贏，81分鐘攻入個人今季第10球。

李察利臣於88分鐘剷跌艾簡達拿，多踢1人的利物浦本以為靠軒達臣補時絕殺，但VAR指助攻的文尼越位。兩隊終在葛迪遜公園賽和2：2，愛華頓開季各項賽事七連勝及英超四連勝告終。

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