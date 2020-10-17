意甲︱C朗確診後被指違例返意國　與體育部長隔空互斥講大話 (17:28)

意國體育部長史巴達科拉早前稱，如C朗未得當局同意，擅自進出意大利，是違反防疫條例，更不點名批評球圈人士：「有些足球員比較出名，但不代表他們可以對部門表現得傲慢、不尊重，甚至說謊。」C朗在社交網直播中反駁：「我返回意大利時用醫療專機，沒有接觸任何人，一切都是獲許可的。我不想說他的名字，但有一個意大利人說我違反指引，其實是個謊言。」

C朗所屬球會祖雲達斯，會長艾里尼早前亦表示C朗的安排獲認可，但他表示：「如果球員不在球會範圍，就算他超速駕駛被捕，也不應由我來解答內情。」有報道指C朗回程時沒問題，反而是上周離開隔離基地，回葡萄牙國家隊報到時違規，艾里尼稱：「為何不可（回國家隊）？他們不是強制要在此完成隔離。」C朗將缺席明晨對克羅托內的意甲賽事。

另外，帕爾馬及拖連奴繼續有新增感染個案。前者明晚對烏甸尼斯時，將有恩格里斯等最少5將缺陣；拖連奴再有一名球員及兩名職員染疫。熱拿亞的疫情則消散，累積10將康復，但仍有7人未復操。至於早前受家庭問題困擾的阿特蘭大主將伊利錫，則在社交網宣布回歸，亦有入選今晚作客拿玻里的大軍。

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