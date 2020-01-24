游泳｜何詩蓓破100自短池亞洲紀錄　史上第12快泳手　一晚添兩港績 (14:46)

何詩蓓於上周六出發當地，調整時差後昨晚上場，代表衛冕的Energy Standard泳隊，在4x100米自由泳首棒游出51.59秒，打破日本隊飛魚池江璃花子的51.62秒短池亞洲紀錄，亦大幅推前自己去年在同一賽事保持的51.81秒香港紀錄，助所屬泳隊奪金。她同晚轉戰400米自由泳再以3分58.58秒，打破何南慧保持兩年的香港紀錄，時間較舊紀錄快7.01秒，奪得銀牌。

值得一提的是，何詩蓓的100米自由泳短池亞洲紀錄，讓她成為此項史上第12快的泳手。本月底將滿23歲的何詩蓓，早前因疫情離開母校密根歇大學的訓練基地，從美國返港後繼續苦練，在多次隊內訓練賽已做出較香港紀錄快的時間，證明狀態。她已奪兩項東京奧運個人項目資格，今晚出戰ISL次天賽事繼續與世界級泳手較量，同時為暫列總成績次席的泳隊爭取積分。

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