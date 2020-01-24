英超︱迪布尼無緣迎阿仙奴及波圖　蘇斯克查：馬古尼會回勇　普巴未來兩年留曼聯 (22:31)

奇雲迪布尼早前代表比利時在歐洲國家聯賽作客敗走英格蘭時受傷。哥迪奧拿說：「不幸地，奇雲會缺陣。他將會缺席一些比賽。」哥帥亦證實前鋒阿古路已能進行全套訓練，暗示短期內會復出，並稱暫不會冒險派未完全康復的加比爾捷西斯上陣攻堅。

另外，阿仙奴左閘基蘭泰亞尼早前代表蘇格蘭隊出賽時，曾與染疫隊友史超活岩士唐一起打機，故此需隔離，但泰亞尼自己的測試多次呈陰性，而且顯示他有病毒抗體，所以領隊阿迪達正爭取愛將上陣對曼城。

此外，曼聯英超3戰1勝2負排第16，隊長哈利馬古尼表現欠佳或為主因之一，這名英格蘭隊中堅日前參戰歐洲國家聯賽更領紅。「紅魔」主帥蘇斯克查今日支持愛將可回勇，但亦暗示周日凌晨作客紐卡素或缺陣。

哈利馬古尼今季踢足3場英超，包括上仗主場以1：6慘負熱刺時嚴重犯錯，在足球數據網站whscored的隊中平均得分排尾二。日前他代表英軍出戰歐國聯主場以0：1負丹麥隊，他再成罪人，上半場兩黃一紅被逐致球隊大部分時間少踢1人。不過，蘇斯克查為他護航：「馬古尼有堅強個性，可以回復過來。他想繼續比賽，擺脫過去幾仗被抨擊的陰霾。事實是他在出戰國際賽前已有微傷，我們正估量他的傷勢。」對於中場保羅普巴早前稱夢想加盟皇家馬德里，蘇帥說：「他未來兩年都在這裏。我肯定他會為曼聯獻出最佳。」

另外，車路士門將艾度亞文迪早前隨塞內加爾隊備戰國際賽時受傷，據報需休戰兩周，領隊林柏特今日證實對方明晚難戰客軍修咸頓，但不願透露會由阿列沙巴拿加或韋利卡巴尼路把關。「林伯」又指新兵中場薛耶治會首次披甲，但不會擔正，中場尼高路簡迪、後衛芝維爾及堤亞高施華因傷則上陣成疑。此外，域陀摩西斯昨被借至莫斯科斯巴達，也是這名翼鋒2013年至今，第6次被車路士外借。

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