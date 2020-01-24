NBA︱火箭總經理莫利辭職惹揣測 受訪稱僅屬家庭原因 (21:05)

莫利去年10月在個人社交網貼文支持香港反修例運動，惹起牽然大波，當時正在內地舉行的NBA中國賽亦一度出現腰斬危機。不過莫利及後未曾就事件再公開表態，而NBA總裁阿當施華則力撐對方有言論自由，以致內地各大傳媒及贊助商，紛紛封殺火箭以至整個NBA。其後內地輿論降溫，騰訊率先決定復播這項在內地有逾億觀眾的賽事，央視則一直停播，直至上周NBA總決賽第5戰前夕，才突然宣布復播。

不料事件主角的莫利，昨亦突然宣布結束13年火箭總經理職務，隨即惹起外界揣測兩事的關聯性。惟他在其後受訪時表示：「對我來說，這是合適的時候離開，純粹是我想花更多時間陪伴家人，猶其我的次子剛高中畢業，兩個兒子都進入大學生涯了，作為父親我想暫時把心力花在他們身上。」據報他將短暫留隊任球隊顧問，直至球隊找到新帥為止。

莫利2006年起出任火箭副總經理，翌年「坐正」掌管球員轉會、選秀及合約等重要事務，2018年更獲選為NBA年度最佳總經理。惟在他任內球隊始於未能挑戰總冠軍，2018年戰至西岸決賽以場數3：4不敵金州勇士，而是最接近的一次。此外，他任內雖然力斟球星來投，惟經常碰壁，去夏突放棄基斯保羅換來韋斯特布克的交易，亦備受爭議。

另外，洛杉磯快艇助教盧爾，據報已與會方達成協議，將接任早前離隊的李華士出任主帥，雙方簽約5年。

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