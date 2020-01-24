西甲︱巴塞會長罷免動議過門檻　會員兩周後表決　法院延長「巴塞門」調查 (19:03)

報道指部分球迷7月提出的不信任動議，經歷美斯鬧離隊風波後有突破進展，收集到超過2萬名巴塞會員的簽名，超出1.625萬的門檻。經過核實後，巴塞已向加泰隆尼亞政府提出，在下月1及2日，作相關選舉投票。巴杜姆原定任期至明年3月換屆，他早前表明不競逐連任。此外，巴塞亦提交國家打吡一戰重開魯營看台的建議書，但被加泰政府拒絕。巴塞隆拿市法院則延長年初「巴塞門」事件的調查至下月10日。

巴塞將先在後日凌晨作客基達菲，料戰畢兩場世界盃南美洲區外圍賽的美斯，周車勞頓後可輪休，備戰周中歐聯，未知主帥朗奴高文會否改變現時的4-2-3-1陣式。近仗多擔任偽9號的美斯，在日前一個訪問中稱，不介意減少入球，換取更多助攻。

另外，今夏被受多支豪門追捧的西維爾中堅祖利斯古迪，昨確診新冠肺炎，將缺陣明晚作客格蘭納達一役，其法國U21隊友古安度斯、卡基列等亦早前受感染。皇家馬德里則受傷兵潮困擾，迎戰升班馬卡迪斯要由拿祖費南迪斯出任右後衛；到訪切爾達的馬德里體育會，有中堅荷西基文尼斯及馬里奧靴莫素復出。

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