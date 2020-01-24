意甲︱米蘭打吡共8將染疫避戰　伊巴謙明勢復出助AC雪恥　體育部長：C朗返意或違防疫指引 (19:49)

39歲的伊巴謙莫域協助AC米蘭在開咧戰勝博洛尼亞後，因染疫而豹隱至今，惟球隊其後連贏兩仗，3戰全勝得9分，且是唯一保持清白的球隊，但仍因得失球差不及攻入13球的阿特蘭大，暫列次席。伊巴謙勢可復出作客國際米蘭，但守將里奧杜亞迪及馬迪奧加比亞因中招仍在隔離。

落後AC兩分的國米的情况更糟糕，6名球員包括艾舒利楊格、尼恩高蘭、加利亞甸尼、史堅尼亞、巴斯東尼及拉度染疫無法披甲；阿歷斯山齊士則在代表智利出席世界盃外圍賽後肌肉有傷勢避戰，惟阿根廷籍鋒將拿達路馬天尼斯和比利時籍的盧卡古，卻在世盃外及歐洲國家聯賽建功。

同日祖雲達斯作客升班馬克羅托內前，意大利體育部長史巴達科拉指出，在葡萄牙染疫的基斯坦奴朗拿度（C朗），在沒有衛生當局的任何具體授權下，卻於前日乘配備醫療設備的私人飛機返回都靈，或者已經違反防疫指引。另外，C朗的隊友美國籍中場韋斯頓麥堅尼日前亦確診難上陣，但費倫天拿借將翼鋒費達歷高有望「地標」。

此外，將迎戰阿特蘭大的拿玻里，據報今日會為被意足總判輸0：3及扣1分提出上訴。拿玻里上仗因隊內出現兩宗感染個案，故此拒絕作客祖雲達斯招禍。祖、拿兩軍目前現分別得7和5分。

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