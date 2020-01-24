體壇疫情︱意大利兩名將染疫 羅斯無緣兩站MotoGP 比歷堅妮缺席國際游泳聯賽 (18:01)

羅斯原定今日出戰MotoGP西班牙亞拉岡站，但他昨晚表示：「起床後骨痛和發燒，雖然初步檢測仍屬陰性，但之後1次就呈陽。我感到失望與惱怒，因為我已盡力遵守所有防疫指引。」綽號「醫生」、已41歲的羅斯在今季總成績暫列第13，確診後將最少缺陣至下周的亞拉岡站第2戰。他據報5日前完成法國站後，曾回意大利的家中兩日，才轉抵西班牙，未曾接觸Yamaha車隊其他人員，以及羅斯自己的Moto2車隊。

至於32歲的比歷堅妮，原定今日到匈牙利布達佩斯，出戰新一季國際游泳聯賽（ISL），最快後日登場，但她在前日亦因身體不適，最終確診新冠肺炎，要留在維羅納的家中隔離。其混合泳接力拍檔派羅絲上周亦中招，未知是否與比歷堅妮確診有關。ISL現時有4名泳手感染新冠病毒後退賽，包括男子200米蝶泳世界冠軍米勒。他上月染疫後雖已康復，但出現肌肉流失，仍未復操，無法今日主場出戰。港將何詩蓓則會在今晚上陣。

其他報道：港超︱東方復操備戰新季 李志堅稱富力退賽影響短暫 願簽部分失業兵

其他報道：港超︱愉園南區開操 疫市續簽新兵 前曼聯青年軍中場在港首操吃不消