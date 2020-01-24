港超︱晉峰疫市升班冀展青訓實力　借將港腳茹子楠：部分隊友已達港超水平 (16:48)

晉峰班底大部分都是隨隊多年的青年球員，年齡介乎18至26歲，包括前港足5人代表廖億誠、黃偉國、林富貴、梁創業及門將林駿杰，還有劉君正、黃洛、馬文政及黃政德等港足青年軍，他們均有機會在晉峰「擔大旗」。但有參加港超經驗的，僅得昨落實從東方龍獅借入的港足中場茹子楠，以及前理文翼鋒羅俊仁。4名外援連同本地出生的左閘佐敦布朗，均是首征港超，西班牙籍防中卡爾特納、巴西籍翼鋒費利浦薩，以及正隔離將加盟的29歲西班牙籍中堅艾拔簡勞，都是西班牙籍主教練艾斯達維的舊部。晉峰主場球衣起用粉紅色，而球隊未能爭取深水埗運動場下，新季料以青衣運動場為主場。

茹子楠自小踢多隊青年軍時，已認識現任晉峰總教練何信賢，也跟曾仲楠及林富貴等做過隊友比賽。「茹子」就讀拔萃男書院時，跟大一屆的晉峰門將林駿杰，在學界精英賽並肩作戰贏得冠軍。已在晉峰跟操一周的茹子期望，來到爭取更多上陣機會，亦願意分享在港超經驗協助新隊友，又認為球隊多青年球員，有活力跑動多可成優勢：「在港超臨場發揮重要，首次參加港超的隊友或會緊張，亦較少在港超球場比賽，但其實隊友能力都不錯，部分更有港超水平，是值得升上港超。西班牙籍教練訓練重視地面組織和傳球，希望自己能夠從中爭取入球或助攻協助球隊。」總教練何信賢說，班底已大致完成，承認受疫情影響開操僅3周，訓練效果未言理想。他期望茹子楠展示港腳實力，帶動初戰港超的隊友進步：「茹子活動範圍大、膽色夠，昨日友賽已很快融入球隊。」

晉峰兩名班主黃俊雄及鄧偉豪均從事金融集團證券行，會長黃俊雄透露班費為1000萬元，笑言其實不太想升班，但指球隊宗旨主打青訓，並跟球員承諾，若有實力升班，就會一試港超：「球員參加港超才有機會提升實力，才可證明我們青訓計劃是否可行，可在港超做出什麼效果。」他續道，球隊先以護級為目標，亦期望支持晉峰的球迷和朋友勿太着重球隊成績，而是多留意球會的青訓理念。

晉峰預計陣容（4-3-3）

主教練：艾斯達維

林駿杰（22歲）

何浚皓（24歲） 曾仲楠（24歲） ◎艾拔簡勞*（29歲） ◎佐敦布朗（26歲）

茹子楠*（22歲） ◎卡爾特納（28歲） 廖億誠（25歲）

◎費利浦薩（25歲） 羅俊仁（26歲） 黃偉國（21歲）

*新加盟

◎為外援

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