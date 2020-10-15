英超︱紅魔波基斯為慘負熱刺被換耿耿於懷　否認與蘇斯克查關係破裂 (22:21)

曼聯國際賽檔期前的英超賽事，在前鋒安東尼馬迪爾早在28分鐘便領紅下，最終大敗在熱刺腳下。該仗先拔頭籌的波基斯費南迪斯及中場拍檔尼曼查馬迪，在下半場由費特洛迪古斯和麥湯米尼入替。

波基斯今晨協助葡萄牙隊在歐洲國家聯賽以3：0大勝客軍瑞典隊後，坦言仍對那場英超大敗耿耿於懷：「我對蘇斯克查只有感激，因他是那個想得到我及相信我的人。他的戰術對我來說很完美。他確將我換走，但他向我表示，迎戰熱刺早在上半場已完蛋，球隊仍有很多目標。當然，我是不高興的，但我明白事理。我賽後沒有說過什麼，也沒說任何或對球隊其他成員產生偏見的說話。」

惟波基斯賽後被廣泛報道與蘇帥不和，他說：「如果有人想在曼聯製造混亂，請不要使用我或我的隊友或領隊的名字。我們當日賽後很傷心，但現在要做的，是必須在下一仗有好的回應。」曼聯暫3戰得3分排第16，他們將在周六晚英超作客紐卡素。「喜鵲」目前4戰得7分名列第9。

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