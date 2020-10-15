港超︱愉園南區開操　疫市續簽新兵　前曼聯青年軍中場在港首操吃不消 (19:57)

繼傑志昨日復操後，東方龍獅、愉園及南區今早復操備戰新季。愉園昨日公布簽入前曼聯青年軍中場查理史葛，過去數周在網上流傳消息後一直成為焦點。這名與曼聯球星拉舒福特做過隊友兼是好友，近年只能在英國踢業餘聯賽。完成隔離14天後，他今早與另一新外援米基爾，一同在九龍灣公園球場參與「快活谷」首課操練。不過，這名23歲英格蘭籍中場，面對香港濕熱天氣及不習慣仿真草場，在港首課操練甚為吃力，不得不提早休息。

查理史葛操練後表示，尚要時間適應香港天氣和場地，承認今日天氣較炎熱而吃力，但相信一至兩周之後會逐步適應訓練，並提及希望可將職業生涯經驗，帶給隊中更年輕的隊友成長。

愉園主教練鮑家耀表示，查理史葛可任防中及中堅，期望對方與米基爾配合控制中場節奏，又指雖管理層目標是護級，但他有更高要求，期待以前6名完季。他亦承認，史葛已有3至4周沒正式訓練，加上未適應香港天氣及少踢仿真草場，需時適應球隊操練及提升狀態，並透露球隊將會兩名外援進攻球員，以取代離隊的射手加維蘭空缺，詳情不日公布。下季港超料開季數周先舉行菁英盃分組賽，鮑家耀稱會觀察兩名外援狀態，不急於讓他們在菁英盃登場。

另邊廂，南區休息3天後亦在今早在香港仔運動場展開新季首課操練，內容只是輕舒腳頭。雖然球隊在復賽未嘗一勝，但主教練列文稱已達預期目標：「也許成績只是一般，但球隊踢出具競爭力的表現，為列強帶來麻煩，年青球員亦有上陣時間及不錯表現。」南區簽入一名葡萄牙籍中場已抵港，現正接受隔離，完成後將正式加盟及參與操練。

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