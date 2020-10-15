趣聞｜網球手比賽中途人有三急如廁被罰 主裁判稱「去太耐」 (21:37)

伊雲舒卡昨於聖彼得堡網球賽男單32強，以直落兩盤擊敗法國籍的曼拿連奴晉級。不過比賽中途發生小插曲，伊雲舒卡在次盤落後2：3時人有三急，向主裁判要求醫療暫停，惟他疑似「開大」，回來後被警告，伊雲舒卡對此強烈不滿，與主裁判發生口角，並戲言「你想我在球場上如廁的話，我可以這樣做！」最終他被判輸一局，令他落後至2：4，但及後伊雲舒卡力追下，最終以盤數6：3、7：6（6）勝出。

事實上，場上人有三急的情况近期亦曾出現在法國網球公開賽4強，當時希臘籍新星特薛斯柏斯在第2盤末段欲「小解」，但主裁判以影響對手佐高域的發球局為由拒絕，最終他在該局落敗而輸掉頭兩盤後才獲放行，而他及後雖連贏兩盤，但終戰至決勝盤落敗無緣決賽。

至於足球界早前亦有類似情况，熱刺迎戰車路士的英格蘭聯賽盃賽事，主隊後衛艾歷迪亞亦曾因「小解」而短暫離場，幾乎導致失球，但有驚無險之餘，雙方90分鐘言和需互射12碼，迪亞更打頭陣為熱刺在12碼階段先入第一球，終助球隊取勝晉級。

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