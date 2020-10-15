港超︱東方復操備戰新季　李志堅稱富力退賽影響短暫　願簽部分失業兵 (18:37)

東方今晨開操前，一眾職球員先在上季贏得的足總盃及高級組銀牌錦標前大合照，副主席游永強到場觀操並鼓勵球員。千萬大軍富力R&F昨突然退出港超，一批高薪球員急需覓新東家。東方總監兼主教練李志堅說，球隊本身已準備好新季，但亦有計劃在個別位置補充人手：「本來想法是海外增兵，現在本地多了選擇，富力有很多高質素球員，肯定是有興趣，都希望幫到同業。」他透露，如港腳徐宏傑等已有多隊爭相羅致，又打趣稱有考慮舊部兼前香港足球先生伊高沙托尼，「但唔知對方有無考慮我們」。東方考慮再增兵同時，會外借3名球員，小將茹子楠將到升班馬晉峰，復賽前加盟的唐道碧借到冠忠南區，劉學銘則傳外借香港飛馬。李志堅說，有潛質球員與其留隊欠上陣機會，倒不如「補貼少許」讓他們在友隊上陣，並透露下半季參加亞洲賽時或會回收茹子楠。

李志堅認為，富力是一支有競爭力及話題性的球隊，突然退出對球市有一定影響，但是短暫性：「其實這情況不斷重覆，香港足球從來都是這樣，不用再加墨水評論，來玩這遊戲已知怎樣玩。少一隊當然不好，但8隊參賽亦不太差。」他認為富力退出原因包括經濟問題：「現時經濟問題不止影響飲食和零售業，都會影響運動，老闆都是商人。」下季缺少富力，東方門將葉鴻輝承認令比賽競爭性減低：「富力有很強人腳，過去多季與他們比賽的競爭性很高，球迷角度觀賞性也高。少了富力投資，香港足球市道或會變差，市場亦難以接收全部失業球員，香港球圈未來一年可能會變差，作為球員盡量踢好點比賽，希望吸引再下季有投資者進場。」

新季港超只餘8隊，李志堅透露香港足總另有計劃增加比賽，被問到聯賽會否踢三循環，他亦不置可否：「大家想到的方式，足總當然也會想到。」東方現時部分球員受傷患困擾，迪高、辛祖及費蘭度均只在場邊治療，李志堅透露，迪高及辛祖的傷勢仍可趕及季初上陣，但新加盟的費蘭度因阿基里斯腱撕裂需做手術，預計至少休戰6周，至12月才能復出。住滿7年的費蘭度透露下周將會申請身分證，之後便可辦理入籍申領特區護照。

東方同時宣布委任盧比度（Chino）為助教，李志堅說，香港球圈細，職球員選擇不多：「上季東方想爭標，可買哪些球員？就是前季冠軍的球員。職員亦一樣，盧比度做球員或教練也相當專業，我們應該要接受新事物，效果未知是否好，但至少要嘗試，我深信他會幫到球隊。」

盧比度在2010年來港加盟傑志，助「藍鳥」贏得多項錦標，2010/11球季榮獲香港足球先生，退役後在傑志任職青訓學院技術總監及一隊助教。他於今年3月曾確診新冠病毒，4月中康復，傑志在9月宣布與他解約。他今日參與球隊首課操練後稱，以現時環境能夠重返綠茵場上工作已感高興，並認為這對他和家人都是好消息。43歲的盧比度持有歐洲足協專業教練牌照，在傑志10年球員及教練生涯，這西班牙籍教頭不忘強調與舊東家關係良好：「感謝傑志成就我在香港一切，我也為傑志奉獻所有，但這就是足球，無人可永遠效力一間球會，適當時間或需要改變。」他稱會以過去在本地及亞洲賽的經驗，助東方更上層樓。

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