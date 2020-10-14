游泳｜日泳總判決「出軌」違運動員守則　世界冠軍瀨戶大也今年禁賽 (21:45)

26歲的瀨戶大也與前跳水運動員馬淵優佳成婚多年，但上月被日媒揭發「出軌」，其後辭任日本奧運泳隊隊長。該國游泳總會經網上會議後，判決他違反運動員精神，今年禁止參與國家隊活動，但保留他出戰明夏東京奧運的機會。這名上屆奧運銅牌泳手缺少比賽，未來一個半月亦難隨國家隊集訓，狀態將受影響。瀨戶大也亦宣布退出ISL，早前更被贊助商「割席」，日媒估計他損失逾愈日圓。他在事發後向外界表達歉意，但表示最佳彌補方法，是繼續訓練及爭取家人信任。

ISL周六（16日）在匈牙利揭幕，已入圍東奧的港隊星將何詩蓓，上周六已出發準備在多個項目爭衛冕，同時與世界級泳手對戰提升狀態。原定參賽的1名荷蘭隊及1名意大利隊泳手，則分別宣布日前在家鄉感染新冠病毒，或要棄戰。

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