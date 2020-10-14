富力棄港超︱將帥開季前失業感徬徨　教頭楊正光先助球員落班再覓去向 (20:07)

執教富力兩季的主教練楊正光表示，知道消息後心情沉重，認為對本地球圈影響甚大：「足球需要競爭，尤其是一支爭標分子退出，對球圈未必是好事。」富力常被球迷「柴台」成眾矢之的，楊正光承認身處當中是辛苦，但作為教練和球員只能專注比賽。他形容最難受是這支港超隊，無論在香港或內地都球迷不足：「有點像為自己而戰，當然球員有家人和朋友支持，但缺乏球迷支持總會不開心。」

他續道，富力為本地球圈踢出成績、打入亞洲賽，過程中投放大量資源，不斷羅致本地球員及重鋪訓練場地，反映有長遠計劃，但近兩季成績欠佳，承認自己需負最大責任，並透露球會也受到太多制肘：「我感受到球會高層意興闌珊，球隊參加港超時間不長，難以爭取太多，受到各方面制肘阻攔，有多大雄心都會熄滅。」

楊正光原定下季約滿，他說當下會先協助球員落班，包括引薦給其他港超友會，才再想自己去向，亦承認再多一班失業球員，港超球員薪酬或面臨「層壓式」下滑。他又透露，主力外援伊高沙托尼及迪布利均獲中甲球會垂青，只是中國轉會窗已關閉下，球員需考慮能否多等數月：「就算是入籍的老將都會有市場，最重要是自己能否接受待遇。」

隊長盧均宜透露，球員曾向會方提供多個方案減輕負擔，包括減薪及調整比賽獎金，奈何球會最終作此決定，如今只能努力尋求落班機會，承認減薪在所難免：「始終新季在下周六就開鑼，各隊都差不多完成組軍，部分更是主打青春班。」36歲的他原定簽約至明年6月，他說球員生涯有限，感激富力當年邀請他，現時考慮若未能落班或會掛靴。

富力中堅謝家強表示，現時仍未取得特區護照，希望能留港落班等待入籍，並期望盡快完成處理富力解約事宜：「老實說，最近兩天聽到球隊可能退出港超，真的令我很震驚，以這樣方式結束真的很遺憾。」

3名復賽前加盟的球員徐宏傑、馮慶燁及林恩許，因未合資格參加復賽，結果未為新東家披甲就黯然離隊。簽約兩年的徐宏傑說，需待跟球會傾妥解約事宜，才能開始覓會落班：「心情當然失望，畢竟在新球會只得2、3月，更未曾上陣，所以都好無奈，唯有見步行步。」

香港足球總會表示收到富力退賽申請信件，將遵循程序跟進，並會盡快公布下季安排。足總主席貝鈞奇說，雖然富力已公布，但有機會接觸到對方高層的話，足總仍會嘗試盡力挽留。他說，富力在近年港超隊投資最多，有能力高薪聘請教練及球員，如今散班對球員並非好消息。

下季港超只餘8隊參賽，貝鈞奇重申下周六開鑼的計劃不變，但賽程上或需調整，足總或在下周開會討論富力退賽及新季賽程。

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