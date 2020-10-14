世盃外︱尼馬「戴帽」超越大哨　巴西射手榜僅次比利　美斯疑破口罵敵軍 (19:06)

巴西隊今場兩度落後，守將馬昆奴斯哥利亞亦在早段傷出，但尼馬兩次射入12碼，完場前補中埋齋，加上李察利臣一次執雞，以4：2贏末段10人應戰的秘魯隊。尼馬入球後舉起名宿朗拿度的招牌入球慶祝手勢，慶祝以64個國際賽入球，超越大哨的62球，在巴西隊僅次球王比利的77球。尼馬這64球中，有8球都是對日本隊時取得，包括2014年友賽的大四喜，中國隊及南非隊亦曾被尼馬單場入3球。

尼馬在現役南美球員中，只落後71球的美斯。後者今早無進帳，阿根廷隊仍憑拿達路馬天尼斯及祖亞昆哥利亞入球，作客2：1反勝玻利維亞隊。然而，美斯賽後捲入衝突，據報對主隊軍醫破口大罵。

在其餘3仗，烏拉圭隊縱有蘇亞雷斯梅開二度，仍作客以2：4不敵厄瓜多爾隊。哥倫比亞隊前鋒法卡奧最後一擊建功，領軍作客逼和智利隊；巴拉圭隊則作客1：0擊敗委內瑞拉隊開齋。

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