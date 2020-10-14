港超︱愉園簽入23歲曼聯前青訓中場　傳東方羅致傑志前助教 (18:00)

1997年出生的查理史葛，出身自英超球隊曼聯的青訓系統，青年軍時期曾跟拉舒福特、麥湯米尼及科素文沙等曼聯現役一隊球員做隊友，亦曾代表曼聯U23參與英超預備組聯賽，期間短暫外借到蘇超球隊咸美頓學院，2018年離開曼聯後，他輾轉效力於不同球隊，據報曾踢業餘聯賽及兼職地盤工人。

查理史葛表示，與家人及經理人曾深入討論來港發展：「或許人們會以為轉戰英甲、英乙很容易，但要適應賽事環境和踢法實非易事，這次來港對我是個新挑戰。離開職業足球已有一段時間，但我每天仍會在健身室鍛練以保持狀態，耐心等待機會到來。」

愉園表示，查理史葛在英國等候批核工作證期間持續訓練，抵港後隔離時也花時間觀看愉園復賽影片，這名年輕中場稱：「愉園是支年輕有活力的球隊，我期待與新隊友合作。雖然我還算年輕，但有隊友比我還要年少幾歲，所以我會跟他們分享比賽經驗，共同為球隊奮鬥。」

另外，東方龍獅將於明早復操備戰2020/21新季，球會表示邀得曾以外援及教練身分，在本地頂級聯賽效力多年的原徇西班牙裔入籍助教加入教練團。據了解，該人為今年初曾確診新冠病毒、前香港足球先生兼傑志助教盧比度。盧比度持有歐洲足協專業教練牌照，可協助領軍球隊出戰下季亞洲賽。

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