富力棄港超｜新季只餘8隊屬改制後首次　近兩季4隊退出部分涉國內贊助 (16:51)

富力R&F主要爭議

2016/17球季：參賽權、本地球員「註8出3」

作為中超廣州富力的附屬隊，富力R&F以非本地球會身分首次出戰港超聯，參賽條件之一是向香港足球總會繳納100萬港幣「參賽費」，冠名該季菁英盃。富力亦獲香港足球總會開綠燈，不受外援條例限制，該季只需註冊8名香港本地球員，每場最少派3人上場，其餘均為中國籍球員，不設外援。

2017/18球季：主場安排、外援

富力獲准以廣州燕子崗運動場為主場，是港超聯成立以來，各球隊首次需離港「真‧作客」，富力按足總要求為客隊提供5餐1宿。然而開季後，燕子崗場地未達標，富力原定主場對傑志的賽事一度改至斧山道運動場，但引起其他港超隊不滿，最終足總押後該仗，傑志延後作客燕子崗。

富力該季外援「註3出2」，名額雖較其他球隊「註6出4」少，但中國籍球員不視作外援。

2019/20球季：燕子崗場地質素

富力續使用廣州燕子崗運動場，但因場地及設施質素，季前一度傳出要回師香港，最終趕及在死線前達到足總要求，但首仗主場迎戰東方龍獅時，草地仍有積水問題。

2019/20球季：亞洲賽資格

由於富力屬中超球會附屬隊，參加亞洲賽資格一直成疑，惟香港足總今年8月接獲亞洲足協通知，富力將可代表香港出戰亞洲賽，但不可與廣州富力同時參賽；富力R&F今季終奪季軍，原本能否打入亞洲賽仍存變數。

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