C朗確診｜祖雲職員染疫　C朗拒隔離即返國家隊　防疫嚴密源頭成謎 (14:15)

意媒報道，祖雲達斯於本月3日有兩名職員確診，球會要求球員留在酒店隔離至本月7日，但C朗及保羅戴巴拿等7名球員因國家隊賽程，未有跟隨規定按各自行程提早離開酒店，據報此舉或被當地衛生部門罰款。C朗上周一（5日）於社交網上載了一張與家人共晉早餐的相片，顯示他已離開酒店回到家中。

葡萄牙國家隊於上周四（8日）及本周一（12日），先後友賽西班牙隊及在歐洲國家聯賽作客法國隊，兩仗均踢成0：0。C朗兩仗都有上陣，對西班牙隊賽後有跟皇家馬德里前隊友沙治奧拉莫斯交換球衣和合照；對法國隊賽後亦跟另一皇馬前隊友華拉尼搭膊，也跟早前染疫並康復的法國球星基利安麥巴比擊掌和攬腰等近距離接觸，還有跟法國隊小將卡馬雲加交換球衣。而葡萄牙隊上周先後有老將荷西方迪及後備門將安東尼盧比斯確診，需即時離開大軍及隔離。

此外，C朗周一在社交網發布相片，顯示他確診前與20多名國家隊隊友聚餐，外界擔心這成爆發感染的源頭。不過，有葡萄牙傳媒指出，C朗過去一周進行了6次病毒檢測，首5次結果均為陰性，直至第6次結果才呈陽性，又指葡萄牙國家隊嚴密管控防疫，理論上沒可能被外界感染，故對先後有3名葡萄牙隊球員確診感費解。其他葡萄牙隊球員在最新檢測中全屬陰性，包括曼聯中場波基斯費南迪斯。另據報法國隊最新一次檢測，全隊結果均為陰性。

C朗今年在疫情爆發初期，一直留在葡萄牙家鄉避疫，直至5月底才返回意大利準備球季6月中重開。C朗的祖雲達斯隊友，魯加尼、保羅戴巴拿，以及已離隊的馬度迪，多個月前亦曾先後確診。

確診新冠病毒的足壇名將：

球員：

基斯坦奴朗拿度、保羅戴巴拿、魯加尼（祖雲達斯）

伊巴謙莫域（AC米蘭）

尼馬、基利安麥巴比、迪馬利亞、里安度柏利迪斯（巴黎聖日耳門）

保羅普巴、卡雲尼（曼聯）

堤亞高艾簡達拿、沙迪奧文尼、拿比基達、梳頓沙基利、森美卡斯（利物浦）

赫臣奧杜爾（車路士）

拿樸迪、馬列斯、根度簡（曼城）

大衛施華（皇家蘇斯達）

比真歷（巴塞隆拿）

荷西方迪（里爾）

馬度迪（國際邁亞密）

費蘭尼（山東魯能）

酒井高德（神戶勝利船）

金崎夢生、蘭格歷克（名古屋鯨魚）

教練及名宿：

阿迪達（阿仙奴）

莫耶斯（韋斯咸）

施蒙尼（馬德里體育會）

沙維（艾薩德）

盧比度（傑志）*

田嶋幸三（日本足總）

*已離隊

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