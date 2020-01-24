C朗確診｜向酒店外傳媒豎拇指   C朗留葡國隔離    歐聯鬥美斯需與時間競賽 (13:01)

葡萄牙足總昨晚宣布C朗確診新冠病毒後，有葡萄牙電視台在位於里斯本市中心、葡萄牙國家隊的酒店外，拍攝到C朗坐在露台上，當事人滿面笑容，還向傳媒竪起拇指。意媒指，C朗將留在里斯本隔離，直至檢測轉陰性前都不會返回意大利。葡萄牙隊主教練費蘭度山齊士表示，C朗現已接受多一次檢測，並曾反映自己沒有任何徵狀，甚至希望上陣比賽：「我們經已做了7次檢測，每日都有一次，作客法國隊時一直沒有離開過酒店，回到葡萄牙也嚴格遵守規定，沒有人違規和破壞防疫規則，但遺憾這還不足夠。」C朗女友洛迪古絲則發布與C朗的視像通話截圖，顯示對方面色和心情似乎不錯，她亦在社交網撰文稱：「你是我的精神動力。」C朗母親瑪莉亞亦發文稱：「上帝帶來了又一場戰鬥，而你肯定會再次贏下。」葡萄牙總統德索薩也祝願C朗早日康復。

在意大利檢疫規定要求染疫隔離期至少10天，C朗肯定缺陣祖雲達斯未來兩場比賽，下周日意甲作客克羅托內及下周三歐聯分組賽作客基輔戴拿模。至於15天後、本月29日歐聯主場對巴塞隆拿的重頭戲，報道指C朗必須在比賽前7天的檢測結果轉為陰性，換言之只得一周時間，下周四將是「死線」，否則他與宿敵美斯的對決，可能要留待12月9日祖雲作客巴塞才能上演。

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