粉紅十月｜「火箭」奧蘇利雲塗粉紅指甲出賽　響應呼籲關注乳癌 (21:31)

今年重奪世界冠軍的奧蘇利雲，昨日在英格蘭公開賽首圈，對陣法籍21歲小將未受考驗，第4局更打出一棒113度，終以局數4：2打入64強。他的粉紅指甲成為焦點，勝出後親自解畫：「有朋友提議以此方式宣傳，為何不可呢？能夠喚起公眾關注乳癌，是一件很正面的事。」他賽後再上載照片展示指甲，呼籲球迷捐款支持慈善組織。

而桌球壇則續受疫情影響，50歲英籍球手賴斯確診新冠病毒，他原定出戰中國的羅弘昊，但需要退賽隔離。賴斯之子奧利華賴斯雖然檢測呈陰性，但因屬密切接觸者，亦要退出。世界桌球聯會主席早前染疫，今站排名賽展開前，亦有1名球手及1名裁判確診。

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