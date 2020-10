粉紅十月｜「火箭」奧蘇利雲塗粉紅指甲出賽　響應呼籲關注乳癌 (21:31)

今年重奪世界冠軍的奧蘇利雲,昨日在英格蘭公開賽首圈,對陣法籍21歲小將未受考驗,第4局更打出一棒113度,終以局數4:2打入64強。他的粉紅指甲成為焦點,勝出後親自解畫:「有朋友提議以此方式宣傳,為何不可呢?能夠喚起公眾關注乳癌,是一件很正面的事。」他賽後再上載照片展示指甲,呼籲球迷捐款支持慈善組織。

而桌球壇則續受疫情影響,50歲英籍球手賴斯確診新冠病毒,他原定出戰中國的羅弘昊,但需要退賽隔離。賴斯之子奧利華賴斯雖然檢測呈陰性,但因屬密切接觸者,亦要退出。世界桌球聯會主席早前染疫,今站排名賽展開前,亦有1名球手及1名裁判確診。

Let’s nail breast cancer @futuredreamss. I’ll be getting my pink nails out tonight in support of Breast cancer. Please donate £5 if you can text LNBC5 to 70500 who is going to join me? pic.twitter.com/ecOIFa8was

— Ronnie O'Sullivan (@ronnieo147) October 12, 2020