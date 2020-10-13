粉紅十月｜「火箭」奧蘇利雲塗粉紅指甲出賽　響應呼籲關注乳癌 (21:31)

「火箭」奧蘇利雲昨日（12日）在英格蘭桌球公開賽登場，球檯絨布上卻出現塗上粉紅指甲的一雙手。他大勝晉級後解開謎團，表示是響應「粉紅十月」慈善活動，呼籲外界為乳癌基金籌款。
今年重奪世界冠軍的奧蘇利雲，昨日在英格蘭公開賽首圈，對陣法籍21歲小將未受考驗，第4局更打出一棒113度，終以局數4：2打入64強。他的粉紅指甲成為焦點，勝出後親自解畫：「有朋友提議以此方式宣傳，為何不可呢？能夠喚起公眾關注乳癌，是一件很正面的事。」他賽後再上載照片展示指甲，呼籲球迷捐款支持慈善組織。
而桌球壇則續受疫情影響，50歲英籍球手賴斯確診新冠病毒，他原定出戰中國的羅弘昊，但需要退賽隔離。賴斯之子奧利華賴斯雖然檢測呈陰性，但因屬密切接觸者，亦要退出。世界桌球聯會主席早前染疫，今站排名賽展開前，亦有1名球手及1名裁判確診。
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Let’s nail breast cancer @futuredreamss. I’ll be getting my pink nails out tonight in support of Breast cancer. Please donate £5 if you can text LNBC5 to 70500 who is going to join me? pic.twitter.com/ecOIFa8was
— Ronnie O'Sullivan (@ronnieo147) October 12, 2020