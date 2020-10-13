英乙｜史高斯任沙福特城暫代領隊　堅尼及費格遜成新帥熱門 (20:23)

沙福特城上周六在英乙與客軍燦美爾言和，雖以2勝3和暫排第5，落後榜首摩甘比3分，但主場三連和成為格拉咸阿歷山大下台導火線，今日改由班主之一史高斯暫時領軍。45歲的史高斯於2015年與前隊友碧咸、傑斯、加利尼維利、菲臘尼維利和畢特等，合資經營時為非聯賽球隊的沙福特城。史高斯在2015年是沙福特城其中一個暫代領隊，2019年執教奧咸僅31日，便因與會方高層不和而請辭。

預料史高斯領軍只屬暫時性，英國有博彩公司已為沙福特城開出新帥盤口，撇除3.5倍大熱門丹尼裘利，第2和3熱門是4.3倍的堅尼及15倍的費格遜，隨後是加利尼維利、傑斯及菲臘尼維利，再之後是利物浦名宿加歷查，「紅魔」領隊蘇斯克查則是51倍大冷門。堅尼是日前沙福特城迎戰燦美爾的座上客，所以這間博彩公司發言人說：「我們的球迷已經支持堅尼成為新帥，我認為若他提出申請執教，是不會被拒絕的。至於曼聯成績如果下滑，蘇斯克查亦是有機會的，至少沙福特城與曼聯距離不遠。」

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