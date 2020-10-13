意甲｜派路認教練工作壓力更大　視哥帥為學習榜樣　托迪76歲父染疫亡 (19:04)

41歲的派路於7月30日成為祖雲達斯新帥，今季在意甲領軍取得1勝1和，但已令他明白執教生涯的難處。他說：「教練的工作壓力更大，我以往在球場上可決定怎樣用球，但現在是由其他人演繹場內的不同角色，擔任教練是較困難的。」派路今夏配合祖雲年輕化方針，讓希古恩及馬度迪等離開，卻仍與老將基斯坦奴朗拿度（C朗）合作，派路稱讚這名35歲葡萄牙隊球星：「我為擁有當今足壇標誌人物而高興，我每天都能看到他練習和比賽，任由我差遣。他仍像年輕人般努力，每天對足球充滿熱誠。」

派路從曾指導他的意大利籍名帥如納比、安察洛堤及干地身上獲益良多，卻特別稱讚曼城的西班牙籍主帥哥迪奧拿：「他是我們的榜樣，帶領巴塞隆拿青年軍和一隊的表現，證明了是其中一個最佳教練。他向我們展示自己是一個熱衷提倡進攻足球的年輕教練，是值得效法的典範。」

此外，2006年與派路一起奪得世界盃冠軍的44歲羅馬名宿托迪接到噩耗，其76歲父親安素托迪因感染新冠病毒，昨早在意大利一間醫院逝世。安素在托迪於1992至2017年效力「首都狼」期間，幾乎每次兒子比賽都會現場觀戰。

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