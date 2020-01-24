NBA｜湖人結束3個月隔離期凱旋　占士外出用膳為Pizza感恩 (17:54)

NBA自7月31日搬到奧蘭多迪士尼閉門復賽，戰至最後的湖人及邁阿密熱火球員，一直未能離開隔離泡泡。相隔10年重奪總冠軍的湖人，今晨帶同獎盃離開酒店凱旋，占士與「一眉」安東尼戴維斯率先步出停機坪，有數百球迷到場迎接。

湖人在7月11日進駐隔離泡泡，足足3個月未曾離開，古斯馬等球星狀甚興奮，振臂歡呼慶祝終於回家。占士今早上載Pizza照片，喜道終於能夠外出用膳。不過，因為疫情未受控，湖人在社交網表示諮詢政府後，決定待安全時才補辦巡遊等慶祝活動。

而多名湖人球迷在愛隊捧盃後，即晚在洛杉磯四出慶祝。當地警方表示，昨日拘捕76人，涉及破壞、襲擊等行為。「紫金兵團」球迷亦關心一眉的去向，他如今已成為自由身，昨日賽後拒談去向。其隊友昆恩曲克賽後被隊巴留下，歸隊之後在社交網開直播，一眉表示湖人會強勢回歸，似暗示將會續約。

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