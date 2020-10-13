女足｜24歲賀允同加盟老牌球會昆士柏　第3名女子港腳外流蘇乙 (15:40)

24歲的賀允同司職後衛，5年前開始代表香港女足出賽，近年參與2020東京奧運女足亞洲區外圍賽及女子土耳盃等，中學時為賽馬會體藝中學贏得多次學界冠軍，在2013年當選最有價值球員（MVP）；她亦曾任插畫師。昆士柏今日宣布簽入賀允同，只待手續辦妥便可正式加盟。

花名「阿妹」的她今日透過球會facebook表示，加盟昆士柏是因為球會歷史悠久及設施理想，加上兩名前隊友上季在女子蘇乙比賽：「她們告訴我這個聯賽非常具競爭性，這正是我想要的。我很期待新一季來臨，希望能在場內外汲取更多經驗，變得更強。」女子蘇乙屬業餘聯賽，球員需任正職維持生計。

秦正行及鍾貝琪上季效力蘇乙的基爾馬諾克，因疫情令球季停擺，二人今年先後返港，待疫情好轉再到蘇格蘭。疫情下，韋婉婷曾效力阿爾巴尼亞聯賽班霸維拉斯尼亞，門將吳卓蔚則加盟台灣木蘭聯賽球隊台中藍鯨，本月底在望於木蘭聯賽盃上陣。

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