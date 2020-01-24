NBA球評︱各方努力成就不平凡復賽（文：TD） (18:59)

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在疫情下，NBA破天荒在奧蘭多迪士尼以「隔離泡泡」形式閉門中立場完成賽季，場上場下各方的努力，聯盟嚴守防疫指引，值得稱讚。據知不少職員待在當地已長達3個月，自律二字看似容易，做起來卻殊不簡單，因此如火箭射手丹尼侯斯因犯禁「開房」被逐出「泡泡區」，雖說人之常情，但亦不可容忍。而當地因種族歧視問題引發社會事件，一度令賽事延期現腰斬危機下，聯盟懂得轉危為機，願當黑人平權及選舉投票權等議題的帶動者，亦應記一功。

此外，各隊在沒有現場球迷（除了少量職員及隨行家屬）打氣下，依舊百分百付出，打出個人認為近年少有的競爭性，這一點無疑令球迷感到鼓舞，由查美梅利與約基治領銜的金塊，今屆與爵士、快艇及湖人的三圈系列賽；火箭與雷霆的火併；塞爾特人與速龍的較勁；以至熱火一路踏上總決賽之路的熱血過程。為此種種，均為球迷津津樂道。

先不論球迷及筆者對勒邦占士的人格有何看法，單論球場上的表現，年底便年屆36歲的「大帝」，仍能打出如此統治力，絕不簡單。正所謂「台上1分鐘，台下10年功」，以他這樣的年齡，不少籃球員早已過了巔峰，踏入退役之時。這亦令我想起不少仍在場上奔馳的「老將」，如足球界的三浦知良、網球界的拿度與費達拿、賽車界的羅斯等，他們為夢想為興趣，猶如匠人精神般的堅持，確實值得球迷一份尊重及肯定。

文：TD（ 阿仙奴N年球迷，見證無冠當飯食；鍾愛日本足球，藍武士精神長存；忠實馬刺粉絲，三大長老永在心。）

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