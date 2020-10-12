港超｜傳富力退出下季港超　球員覓會落班　楊正光稱待球會公布 (17:45)

富力近兩季班費冠絕港超，高達5000萬港元，惟均與錦標擦身而過，昨港超煞科只得季軍，再次四大皆空。雖然主教練楊正光昨稱，球隊會以原班人馬應戰新季，但據了解，富力今午舉行內部會議，有富力球員表示，已收到通知可尋覓球會落班，有約在身球員則或外借到其他港超友會。

相關報道：港超煞科｜富力5000萬班費再次「四大皆空」 楊正光稱專注下季避談帥位

有富力球員稱，始終富力願投資，給球員不錯待遇，訓練配套亦理想，的確可令本地球市「復蘇少少」，又稱若落實棄賽，隨即又再多一班失業球員，富力球員難免要大幅減薪落班。若富力退出，下季港超只餘8隊參賽。

貝鈞奇表示，理解富力每季投資大，但未能贏得錦標，難免有不滿情緒，承認若球會高層已作決定，足總積極挽留亦非易事：「若富力退出當然可惜，可做的話會盡力挽留，但未必能如願以償。始終球市過去一年經歷不少風浪，難免影響投資球市的意欲。」

另外，今季足球明星選舉雖然取消了頒獎禮，惟足總今日指仍會頒發「球員之星」及「最受歡迎球星」等個人獎項，但獎項數目會因應疫情減少，得獎名單將於下周三（21日）公布。而球會職球員在復賽的家居隔離指引，隨着完季已於今日結束。

其他報道：NBA︱占士四奪FMVP 稱湖人重拾昔日光輝 球迷主場外慶祝高呼高比（附精華）

其他報道：歐國聯｜法葡悶和 麥巴比與偶像C朗同場較量 賽後社交網上載合照致意