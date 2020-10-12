歐國聯｜法葡悶和　麥巴比與偶像C朗同場較量 賽後社交網上載合照致意 (17:15)

基利安麥巴比近年冒起甚速，代表作是協助法國隊奪得2018年世界盃冠軍，甚至被視為C朗和美斯後的下一個球王。他不止一次透露C朗是其兒時偶像，兒時睡房更貼滿了對方的海報，並曾與對方合照及參觀皇家馬德里。麥巴比的父親亦稱，「兒子每每會透過互聯網觀看C朗比賽數小時」。

及至麥巴比成為職業球員，入球後便會模仿C朗的慶祝姿態。雄心壯志的麥巴比曾說：「C朗是我的偶像。可是，我也是個競爭者，永遠的目標是勝利。無論對手是誰，爭勝都是首要事情。」惟他效力的巴黎聖日耳門（PSG），曾在2018年的歐聯16強兩負由C朗領軍的皇家馬德里下出局。今晨兩人交手前寒暄說笑外，賽後亦未早早離場，留在場上再交談，及後麥巴比亦在社交網上載多張與對方的合照，並留下「偶像」一字致意。

法國隊教練迪甘斯今仗賽前表示，將21歲的麥巴比與35歲的C朗相比是不合適的：「兩人都是頂級球員，但年齡不同，實在很難比較。C朗已在頂級賽事作戰多年。我認為當麥巴比去到35歲時，才可跟同齡的C朗比較。」迪甘斯賽後又坦言，由於C朗關係，法國隊今仗必須踢得保守一點，「而Ｃ朗的表現也是比較沉寂的」。

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