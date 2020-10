NBA︱占士四奪FMVP　稱湖人重拾昔日光輝　球迷主場外慶祝高呼高比（附精華） (12:18)

「大帝」占士在總決賽6場投射命中率全數過半,每場最少取得25分、9籃板及7助攻,以大熱姿態,第4次當選FMVP,超越魔術手莊遜、鄧肯及奧尼爾,僅次6次贏得FMVP的米高佐敦,亦是首人在3支不同球隊奪此殊榮的球員。他亦破紀錄第260次季後賽上陣,認為自己做好了本份:「我不曾在季後賽缺陣,這是對隊友最好的辦法,需要自己時可健康候命。」

占士前年由克里夫蘭騎士轉投湖人,但上季季中曾養傷一段時間,球隊戰績下滑而未能出戰季後賽,今季與安東尼戴維斯合作下所向披靡,終繼2010年後,再為湖人贏總冠軍。他賽後表示這代表湖人重拾昔日光輝:「當我加盟時,跟班主說要帶領湖人回到屬於他們的位置。在她接手前,她的父親贏過相當多冠軍。」現任湖人班主Jeannie Buss在2013年才接替已故的父親出任主席,今次首嘗奪冠滋味。

湖人10年前的冠軍成員、名宿高比拜仁年初空難身亡,未能見證球隊歷史新一頁。在湖人主場史達普斯中心外,大批球迷聚集時高呼「高比」。安東尼戴維斯賽後稱勝利亦獻上天上的對方:「在悲劇發生後,我們都想為他而戰,不令他失望。上場穿起黑曼巴戰衣時未能勝出,也令我們今日攻守兩端更勇悍,保證贏出。我知道他會為我們光榮,(高比遺孀)雲妮莎、球隊上下會為我們感到光榮。」

今屆NBA下半季因為疫情,要在奧蘭多迪士尼世界閉門復賽,湖人奪標只能面對鏡頭慶祝,占士也要用通訊軟件,與母親分享喜悅。

As an athlete, your best ability is your availability. Well said @KingJames pic.twitter.com/omGmTCAaXc

LeBron James joins Michael Jordan as the only players with at least 4 Finals MVP awards.



James is the 1st player to win the award with 3 different teams and 4th player to win Finals MVP at age 35 or older, joining Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain and Jordan pic.twitter.com/Rkmq1Cc7Tf

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 12, 2020