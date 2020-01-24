NBA︱占士四奪FMVP　稱湖人重拾昔日光輝　球迷主場外慶祝高呼高比（附精華） (12:18)

「大帝」占士在總決賽6場投射命中率全數過半，每場最少取得25分、9籃板及7助攻，以大熱姿態，第4次當選FMVP，超越魔術手莊遜、鄧肯及奧尼爾，僅次6次贏得FMVP的米高佐敦，亦是首人在3支不同球隊奪此殊榮的球員。他亦破紀錄第260次季後賽上陣，認為自己做好了本份：「我不曾在季後賽缺陣，這是對隊友最好的辦法，需要自己時可健康候命。」

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占士前年由克里夫蘭騎士轉投湖人，但上季季中曾養傷一段時間，球隊戰績下滑而未能出戰季後賽，今季與安東尼戴維斯合作下所向披靡，終繼2010年後，再為湖人贏總冠軍。他賽後表示這代表湖人重拾昔日光輝：「當我加盟時，跟班主說要帶領湖人回到屬於他們的位置。在她接手前，她的父親贏過相當多冠軍。」現任湖人班主Jeannie Buss在2013年才接替已故的父親出任主席，今次首嘗奪冠滋味。

湖人10年前的冠軍成員、名宿高比拜仁年初空難身亡，未能見證球隊歷史新一頁。在湖人主場史達普斯中心外，大批球迷聚集時高呼「高比」。安東尼戴維斯賽後稱勝利亦獻上天上的對方：「在悲劇發生後，我們都想為他而戰，不令他失望。上場穿起黑曼巴戰衣時未能勝出，也令我們今日攻守兩端更勇悍，保證贏出。我知道他會為我們光榮，（高比遺孀）雲妮莎、球隊上下會為我們感到光榮。」

今屆NBA下半季因為疫情，要在奧蘭多迪士尼世界閉門復賽，湖人奪標只能面對鏡頭慶祝，占士也要用通訊軟件，與母親分享喜悅。

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As an athlete, your best ability is your availability.



Well said @KingJames pic.twitter.com/omGmTCAaXc — Matthew Johnson (@StrengthCoachMJ) October 12, 2020

LeBron James joins Michael Jordan as the only players with at least 4 Finals MVP awards.



James is the 1st player to win the award with 3 different teams and 4th player to win Finals MVP at age 35 or older, joining Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain and Jordan pic.twitter.com/Rkmq1Cc7Tf — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 12, 2020