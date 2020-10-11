歐國聯｜英軍勢遣阿巴謙伙辛祖攻比利時　修夫基偕艾歷迪亞撐馬古尼 (23:18)

英格蘭vs.比利時 香港開電視77台、有線601/661台 周一凌晨0：00直播

譚美阿巴謙、查頓辛祖及左閘芝維爾日前因違隔離令，被修夫基罰無緣友賽威爾斯隊，但修夫基領軍出戰比利時隊前表示，譚美阿巴謙及查頓辛祖將會上陣，但芝維爾因身體不適，與鋒將哈利卡尼或一起缺陣。此外，對威軍一仗「地標」的愛華頓前鋒卡維特利雲，也會是修帥的另一個選擇。

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英軍後場方面，曼聯守將哈利馬古尼早前於英超主場慘負熱刺1：6後，成為猛烈抨擊的對象，但效力熱刺的艾歷迪亞支持這名英軍後防拍檔：「我不會評論曼聯那次慘敗。能與馬古尼並肩作戰是件開心事，自從成為英格蘭國腳，以及在2018年世界盃的演出後，他展示了無與倫比的表現。他是英格蘭隊和曼聯的非常重要人物。」修帥更稱馬古尼是英軍以往獻出好表現的關鍵球員：「我們為他能重返國家隊而雀躍，他絕對是頂級球員，而且是曼聯隊長。」

比利時隊中場奇雲迪布尼則預料：「這支年輕的英格蘭隊，將在明年的歐洲國家盃及2022年世界盃綻放光芒，他們甚具潛質。」比軍今仗有一對皇家馬德里球星翼鋒夏薩特及門將泰拔高圖爾斯因傷避戰，後者將由米洛列特取代把關。

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