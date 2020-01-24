美職｜希古恩兄投國際邁亞密　相隔15年再與弟合作　美職第18對兄弟兵 (21:24)

希古恩昆仲同在是阿根廷傳統勁旅河床的青訓產品。費迪歷高希古恩在2003至07年是河床球員，但2005至07年被外借，與2003至07年效力河床的希古恩，只曾在2005年合作，是以費迪歷高今次加盟國際邁亞密，是兩兄弟15年來首次故劍重逢。

兩人離河床後的發展迥異，身高只有1.72米的費迪歷高從未為阿根廷隊出賽，近13年曾效力較為出名的球隊是比錫達斯、阿美利加及獨立隊，效力哥倫布機員8年已是最長時間。他今年3月以球員兼教練身分轉會華盛頓聯隊，總計職業生涯上陣448次入114球，美職上陣2017次入60球。

身高1.86米的希古恩則曾效力皇家馬德里、拿玻里、祖雲達斯、AC米蘭和車路士。他上月由祖雲達斯投國際邁亞密，上周在美職作客挫紐約紅牛時開齋，今晨主場助球隊以1：0勝侯斯頓戴拿模，在聯賽首次兩連捷。總計希古恩職業賽上陣645次入307球，國際賽則披甲75次入31球，是2014年世界盃、2015和16年美洲國家盃亞軍成員。

另外，奧蘭多城對哥倫布機員及FC達拉斯對明尼蘇達聯，今早因新冠病毒疫情延期。

其他報道：英超｜迪布尼樂於留效曼城 願隨時續約 投訴賽程密將兩年無假放

其他報道：港超煞科｜蘇沙「戴帽」 傑志4蛋炒愉園重奪冠軍 東方賽和富力3冠夢碎