港超煞科｜東方2冠1亞衝線　李志堅認壓力礙關鍵戰發揮　新季屬意坐鎮旺角場 (19:48)

東方今季「三殺」富力，惟在最關鍵一戰未能再下一城，賽前奪冠形勢大好下悶和對手，令大勝的傑志漁人得利。離冠軍差一個入球，東方主教練李志堅稱，球員決心毋庸置疑，只是「未做到最好」，亦不忘恭喜傑志奪冠：「球員在關鍵賽事有壓力，初段亦有進退失據，但欣喜球員展示決心爭勝，希望下季爭冠不用去到這麼緊張。」

雖未能成為三冠王，但李志堅慶幸未失爭奪下季以旺角大球場的主場權，加上藉足總盃冠軍獲下季亞洲賽資格，滿意球隊全季表現，並對將來更有信心。今季東方板凳深度厚，問到如何加強實力，堅sir期望提升後防實力，而翼鋒費蘭度今夏加盟，冀可提升進攻串連：「好期待下季亞洲賽，希望香港球隊可在這舞台取得成績。」

隊長梁振邦稱，聯賽未能奪冠固然失望，但不會有遺憾，認為已盡全力：「足球就是這樣，有時很想贏卻未能入球，踢未算好時反而有入球。」

另外，理文以4：0大勝有夏志明被逐的冠忠南區，1分鐘閃電開紀錄的39歲老將佐迪，賽後證實掛靴。這名入籍港將來港落班10年，先後效力傑志及理文，新季將改任理文助教。

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