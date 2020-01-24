港超煞科｜傑志捱過波折　朱志光喜見冠軍失而復得　黃洋盼小將珍惜亞洲賽 (19:06)

傑志在旺角場以4：0大勝愉園，加上原本擁爭標主導權的東方龍獅賽，同一時間以0：0賽和富力R&F，令「藍鳥」相隔一季重奪聯賽。傑志因上輪對冠忠南區失分，以致爭標形勢被動，再領球隊登頂的朱志光，透露賽前提醒麾下做好本份：「我叫球員別理會其他賽事結果，最重要是自己不要有差錯。」上仗失分後，朱sir曾言感覺如拾回遺失的錢包，但發現鈔票盡失，今日捧盃後表示喜出望外，亦再爆金句：「現在發現入面有張馬票，而且是中了獎的。」

傑志今季原本由波斯尼亞籍主帥施利斯高域執教，但上半季成績欠佳，今年3月易帥，由朱志光重掌球隊，再遇新冠病毒疫情，球隊有時任助教盧比度確診，港超亦一度停賽近半年，朱sir形容執教生涯前所未見地艱難。6支球隊上月復賽後迎來緊湊賽程，會長伍健認為球隊勝在輪換方面有經驗：「我們由復賽開始已知輪換至關重要，相較其他球隊，傑志近年有港超、亞洲賽雙線作戰的經驗，亦有足夠人腳應付緊密賽程。」

伍健點名稱讚是役踢足全場的18歲小將陳晉一及後備入替的何振廷，又稱下季有意提拔更多年輕球員，冀有5至6名能在一隊站穩陣腳，預料球隊會迎來過渡期，他表示：「若一直靠有經驗但年紀大的球員，香港足球沒進步、沒希望，目前有一群球員，只等待機會成熟。即使下季因此成績下滑，我相信球迷亦會理解和接受。」

新季港超預料在10月24日展開，傑志下季亦將出戰亞冠盃，朱sir希望善用數年前領軍出戰的經驗：「上次參與亞冠有苦有甜，希望以當時的經驗引導年輕球員迎接大輾。」新季人腳方面，伍健不排除再添外援，但視乎會出戰亞冠分組賽抑或外圍賽：「若是分組賽，我們都要有一定戰鬥力，不希望再出現以0：6輸波的場面。」

隊長黃洋承認疫情前對手表現較佳，但復賽後各隊表現起伏，形容傑志能後上封王，證明有「贏冠軍的基因」。他又寄語後輩珍惜機會：「除了聯賽，我們今季亦贏得菁英盃，我相信這項盃賽冠軍有其意義。年輕球員能挑戰更高舞台（亞冠盃），相信是快速進步的機會，希望他們珍惜。」

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