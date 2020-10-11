英超｜迪布尼樂於留效曼城　願隨時續約　投訴賽程密將兩年無假放 (17:59)

比利時隊周一在歐國聯賽A2組，作客少兩分居次的英格蘭隊，合演榜首戰。主將奇雲迪布尼賽前澄清，從未與曼城就合約達成任何協議，卻說：「我時常告訴別人，我在曼城真的很快樂和舒服，所以若會方有人與我傾談，我持開放態度。可是，到此刻沒有事情發生。」29歲的迪布尼與曼城仍有兩年半合約，有消息指他有望續約兩年，周薪增至30萬鎊（約300萬港元）。

曼城去季曾因涉及違規簽入年輕球員，可能被歐洲足協判罰禁止參加歐洲賽事兩年，其間迪布尼曾暗示球會若罪成便考慮離隊。曼城其後上訴得直，他亦續效力曼城。

另外，美斯季前與巴塞隆拿不和及爭取離開，盛傳下一站是曼城，迪布尼回應道：「老實說，我真的不太關心。美斯加盟對曼城會是好事，但這球會也很有多好手，我樂於與他們並肩作戰。」

然而，迪布尼投訴目前賽事頻密得令他不勝負荷：「這個夏天我只曾休息8至9天，因為那段時間我的太太懷孕。故此，基本上我沒有放假。比賽不斷，意味着我一定會兩年沒有休息。這是要付出代價的，尤其是精神上。我接受挑戰，但我能預見很多傷病降臨。」

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