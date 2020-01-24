港超煞科｜蘇沙「戴帽」　傑志4蛋炒愉園重奪冠軍　東方賽和富力3冠夢碎 (16:56)

煞科戰前排次席的傑志在旺角場擺陣，終憑後備的蘇沙6分鐘內大演「帽子戲法」，大勝愉園4：0，加上東方龍獅及富力R&F在香港大球場賽和0：0，贏得今屆聯賽錦標。傑志10戰得20分，東方以1分之差飲恨摘亞，富力則再落後1分得季軍。

即時比數：東方龍獅0：0富力R&F、愉園0：4傑志、冠忠南區0：4理文

【92分鐘】富力兩次攻門未得手，被東方反擊。富力守將杜度從後飛剷艾華頓，兩黃一紅被逐；東方左路獲得罰球，後衛翟廷峯頂高，兩隊賽和0：0。

【89分鐘】東方翼衛鍾偉強右路傳地波至龍門口，但沒有球員能加一腳下，皮球溜出底線。

【80分鐘】非勝不可的東方空群出擊，中堅艾華度在一次禁區混戰連環起腳，都被富力門將周煜辰撲出；富力一次遠射則僅柱邊出界。

【70分鐘】東方變陣，換入黃威，收起辛祖；富力仍未有任何調動。

【65分鐘】傑志前鋒蘇沙在6分鐘內大演帽子戲法，他於65分鐘接應一次頭槌二傳，門前抽入。傑志領先4：0，並連換3人，安永佳、何振廷、史雲斯頓入替。

【63分鐘】蘇沙在3分鐘內梅開二度，今次是左路入楔，禁區轉身抽射破網，助傑志遙遙領先3：0。理文亦憑梁嘉恆入球領前南區2：0；富力翼鋒伊高沙托尼則犯規領黃。

【60分鐘】東方一次左路罰球，落在12碼點的艾華度腳下，但他半窩利炒高。

【59分鐘】傑志擴大領先至2：0，入球來自一次快速反擊，最後由蘇沙接應加維蘭右路地波傳中，小禁區剷射中內柱入。

【下半場開始】東方換人，由鍾偉強入替李嘉耀

【上半場完】富力上半場末段再有伊高沙托尼左路推順，禁區內勁射，惟稍欠角度，被東方門將葉鴻輝托高再接實。兩隊在大球場暫時未有紀錄，令在另一場領先的傑志，暫時登上榜首。在小西灣出戰的冠忠南區暫時落後理文，完半場前更有翼鋒夏志明領紅牌，下半場需10人應戰。

【45分鐘】傑志前鋒高美斯在一次爭奪中受傷，要由蘇沙入替。

【36分鐘】黃洋在禁區前傳予右路的加維蘭，後者離門20碼起右腳射地波，為傑志先開紀錄，暫時以1分優勢領先榜首。

【32分鐘】伊高沙托尼帶來的罰球傳入禁區，富力後衛杜度再次頂到但斜出。

【30分鐘】富力後衛盧均宜一次右路禁區邊半傳半射較貼門，需要東方門將葉鴻輝單手托出底線。東方中場利馬其後在左路剷跌伊高沙托尼，被罰黃牌。

【25分鐘】傑志一次左路組織由黃洋傳中，高美斯離門15碼起腳，但被愉園後衛盧斯安奴護空門。現時兩邊都進入飲水時間，東方中場利馬聽取教練李志堅指令的同時，亦接受簡單治理。

【20分鐘】富力後衛杜度一次罰球後上頭槌未能頂中目標，東方繼續以反擊「搵食」，辛祖禁區控球但未能起腳；另一邊傑志亦續未能攻陷愉園。

【10分鐘】富力及傑志各有數次角球但無功而還，東方就把握一次解圍突擊，但艾華頓長驅直進橫傳李嘉耀，後者禁區頂起腳被富力門將周煜辰拍出。

【1分鐘】理文在小西灣開賽即由佐迪入球領先。

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即時積分榜：

第1位：傑志（20分）

第2位：東方龍獅（19分）

第3位：富力R&F（18分）

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東方龍獅vs.富力陣容

東方

1葉鴻輝

6翟廷峯 5基頓 33艾華度 30黃梓浩

88利馬 16梁振邦

8李嘉耀 10辛祖 11艾華頓

9盧卡斯

18伊高沙托尼 22基奧雲尼 8迪布利

7林志堅 20林柱機 27林樂勤

14方栢倫 30謝家強 33杜度 12盧均宜

1周煜辰

富力

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愉園vs.傑志陣容

愉園

17屠俊翹

11潘沛軒 6盧斯安奴 15黃浩然 3翁煦濤

26袁世傑 18林毅東 16黎培基 30簡嘉亨

9黃智康

28朱偉鈞

18高美斯 29加維蘭 28鄭展龍

10基爾頓

19黃洋 6朴俊炯

95陳晉一 4李毅凱 5艾里奧 31羅梓駿

1王振鵬

傑志

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