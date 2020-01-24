歐國聯｜德國隊靠對手門將失誤 7戰終開齋 英軍卡尼受傷勢倦勤（附精華） (12:05)

德國隊上仗友賽土耳其隊副選應戰，今晨盡遣主力球員，由基拿比、達斯拿及哥列斯卡擔正攻堅。上半場20分鐘，馬菲亞斯真達藉一次角球攻勢，門前接應魯迪格橫傳，為德國隊先開紀錄。易邊後4分鐘，烏克蘭隊門將布斯真（George Buschan）「牛油手」，哥列斯卡在小禁區頂入。雖然馬利路夫斯基於77分鐘極刑中鵠，為主隊追成1：2，仍無法扭轉敗局。德國隊今屆首兩仗賽和，連同上屆4場2和2負，終於在此賽事首嘗勝利滋味，周三（14日）回師主場對瑞士隊。

同處A4組的西班牙隊則在開賽14分鐘，藉瑞士隊門將恩尼森馬傳球時，中場格列沙加跣腳，由米基爾馬連奴截得皮球助攻奧耶沙巴爾，攻入全場唯一入球。「狂牛軍團」小勝1：0，3戰得7分續排小組首名，周三（14日）作客對烏克蘭隊。

此外，A2組英格蘭隊主帥修夫基確認射手哈利卡尼昨在訓練中受傷，雖未應熱刺要求退隊，但明晨（12日）在主場鬥比利時隊一仗上陣成疑。

其他報道：港足｜陳俊樂半月板受傷收咧 返港施手術 梁諾恆信好友可再克服重傷

其他報道：法網｜19歲波蘭新星爆冷封后 出身體育世家 帶淚感激賽艇手父親