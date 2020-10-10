港超｜陳俊樂半月板受傷收咧　返港施手術　梁諾恆信好友可再克服重傷 (23:50)

富力主教練雲邦賀斯日前受訪時證實，陳俊樂的情况不樂觀，球季基本報銷。24歲的陳俊樂上季尾起為富力出戰中超，今季獲新帥兼荷蘭籍名宿雲邦賀斯重用，中超開鑼後上陣5場，但自8月19日對上海申花後未再為球隊出戰，連同足總盃缺陣了7仗，在第一階段最後兩仗才重返後備名單，但未有落場。富力最終在中超第一階後段於大連賽區排第6名，第二階段轉戰護級組，賽事於下周五（16日）至下月12日舉行。樂仔在社交網則引言寄意：「Tough time never last, tough people do（艱難時光不會太久，堅強的人會走到最後）。」

陳俊樂代表港足出戰2014年仁川亞運時，曾右腿腓骨3處骨折，養傷了4個月。自小已跟樂仔並肩作戰、另一北上落班港將梁諾恆向本報稱，祝好友早日康復重返球場：「之前他在亞運遇到嚴重受傷都能夠克服，相信今次不會例外，加油。」梁諾恆今季效力的中甲梅州客家，今晚於中甲梅州賽區榜首戰，以1：1逼和浙江能源綠城，9戰5勝4和，以19分不敗續居首。這名25歲港足中堅9仗均正選踢足全場，取得兩個入球兼5仗助球隊零失球。

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