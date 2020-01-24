NBA總決賽｜畢拿「大三元」阻湖人提早封王　熱火險勝追成場數2:3 (11:53)

賽前領先場數3：1的湖人，只要再贏一場即捧起隊史第17座冠軍獎盃。今仗雖由熱火的艾迪比約率先入球，披上黑曼巴戰衣的湖人未有示弱，首節中段領先16：11，但被熱火打出一段7：0攻勢反超前，首節領先25：24。湖人主力安東尼戴維斯在此節結束前扭傷右腳踝，一度退下火線，但傷勢無礙，在第2節重新上場。熱火第2節繼續領先，一度領先11分，但湖人在勒邦占士連入3分球、半場轟入21分下，未被拉開差距，半場落後56：60。

熱火第3場後續領先88：82，但在第4節被湖人多次反超前，雙方比分咬緊，最終熱火以111：108拿下第5戰，追近場數2：3，阻止湖人提早封王。占美畢拿是役轟入35分、12個籃板、11次助攻，鄧肯羅賓遜亦攻下26分，連同哥達、泰萊希路、艾迪比約及簡迪歷奴，熱火全隊共6將得分上雙。湖人方面，勒邦占士取得40分、13個籃板，負傷的「一眉」安東尼戴維斯亦取得「雙雙」，轟下28分、12個籃板。

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